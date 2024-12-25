В Нижнем Новгороде представили фасад будущего «Ледового дворца»

В Нижнем Новгороде прошла презентация фасада «Ледового дворца». Она состоялась на закрытом показе «выставки одной картины» в Нижегородском государственном художественном музее.

Главным экспонатом выставки стала картина нижегородского художника Андрея Оленева — «Оберег». Композиционным и смысловым центром произведения является ледовая арена, которую венчает символика хоккейного клуба «Торпедо» в виде клубного шарфа в руках болельщика.

Картина «Оберег».

«На мой взгляд, художник довольно точно заглянул в будущее, картина отражает то, что примерно через полгода станет реальностью», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Новый ледовый дворец будет вмещать 12 тысяч зрителей, что сделает его одним из самых крупных хоккейных стадионов России. Строительство ледовой арены началось в 2022 году. Открытие ожидается в начале 2025-го года.