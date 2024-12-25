Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:56

В Нижнем Новгороде представили фасад будущего «Ледового дворца»

Фасад «Ледового дворца» в Нижнем Новгороде.
Фото Институт развития городской среды Нижегородской области
Telegram Дзен

В Нижнем Новгороде прошла презентация фасада «Ледового дворца». Она состоялась на закрытом показе «выставки одной картины» в Нижегородском государственном художественном музее.

Главным экспонатом выставки стала картина нижегородского художника Андрея Оленева — «Оберег». Композиционным и смысловым центром произведения является ледовая арена, которую венчает символика хоккейного клуба «Торпедо» в виде клубного шарфа в руках болельщика.

Картина «Оберег».

«На мой взгляд, художник довольно точно заглянул в будущее, картина отражает то, что примерно через полгода станет реальностью», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Новый ледовый дворец будет вмещать 12 тысяч зрителей, что сделает его одним из самых крупных хоккейных стадионов России. Строительство ледовой арены началось в 2022 году. Открытие ожидается в начале 2025-го года.

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
СКА обменял хорвата Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
Сегодня
Вчера
Неделя