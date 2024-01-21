В новокузнецком «Металлурге» ответили на вопрос, когда планируют подать заявку на вступление в КХЛ

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Андрей Денякин заявил, что клуб может подать заявку на вступление в КХЛ после того, как завершит трехлетнюю программу развития.

«Мы 3,5 года практически выживали, пытались сохранить хоккей в Новокузнецке, и мы это сделали. Сейчас наступил период развития, он не быстрый: нужно поднимать школу, молодежку плюс основную команду. Чтобы идти в КХЛ, нужно сделать многое. Думаю, старт подготовке заявки, скорее всего, дан, а дальше будем смотреть. Сейчас мы подготовили краткосрочную программу на три года», — приводит ТАСС слова Денякина.

«Металлург» выступал в КХЛ с 2008 года. За 9 лет новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф лиги. Лучший результат команды — 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12. В 2017 году «Металлург» был исключен из состава участников КХЛ.