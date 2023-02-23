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Сегодня, 20:01

В Омске состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение»

Виталий Косик
Корреспондент
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В Омском кинотеатре «Первомайский» состоялась премьера документального фильма, который посвящен хоккейному клубу «Авангард».

На показе фильма «Авангард. Возвращение» присутствовали руководители клуба, тележурналист Владимир Познер, тренеры и хоккеисты главной команды, воспитанники Академии «Авангарда», ветераны и болельщики клуба.

О фильме высказался председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

«Этот фильм — про возвращение надежды на то, что в нашем спорте возможны истории со счастливым концом. То, ради чего жили Омск и его главная команда, случилось. «Авангард» спустя четыре года вернулся домой. Кто-то считал, что команда останется в Подмосковье. Многие не верили, что арена вообще будет построена, тем более в срок. Но «Авангард» не отошел от своей цели. Это просто не в его характере. Большой хоккей вернулся в Омск. И теперь у каждого мальчишки из клубной Академии есть шанс оказаться на противоположном берегу Иртыша. На льду одной из лучших арен Европы», — приводит слова Крылова пресс-служба «Авангарда».

«Авангард» располагается на 2-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 83 очка за 66 матчей.

Источник: https://www.hawk.ru/news/48342/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Александр Крылов
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