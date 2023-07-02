В рижском «Динамо» опровергли информацию о прекращении существования клуба

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что клуб продолжает существовать при наличии проблем в команде.

Ранее, 2 июля, портал Delfi сообщил, что «Динамо» не подало заявку на участие в чемпионате Латвии в сезоне-2023/24.

«Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности, — приводит слова Савицкиса ТАСС. — Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Все станет известно через пару недель».

В 2022 году «Динамо» вышло из состава КХЛ. В сезоне-2022/23 команда выступала в чемпионате Латвии. По ходу сезона рижане доигрывали сезон игроками из молодежного состава зз-за финансовых проблем.