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Сегодня, 11:38

В «Салавате Юлаеве» прокомментировали санкции со стороны комиссии по аккредитации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» проводит консультации по вопросу оспаривания решения о санкциях к уфимскому клубу со стороны комиссии по аккредитации хоккейных агентов.

«Мы не слышали о существовании комиссии по аккредитации хоккейных агентов. Ведем консультации с международной компанией «Скадден» по вопросу оспаривания», — приводит слова представителя клуба ТАСС.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что на клуб и игроков наложены санкции за работу с не прошедшим аккредитацию в установленные сроки агентом Дэном Мильштейном.

Источник: https://tass.ru/sport/16547059
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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