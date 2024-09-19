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Сегодня, 13:11

Состояние Кузьмина стабильное, форвард «Салавата» отправился на лечение в Москву

Сергей Разин
корреспондент
Глеб Кузьмин покидает лед на носилках.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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В пресс-службе «Салавата Юлаева» рассказали о состоянии форварда Глеба Кузьмина.

«Кузьмин отправился на лечение в Москву. Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку. В ближайшее время Глебу предстоит лечение и реабилитация. Мы ждем с нетерпением его возвращения. Даже сейчас наш хоккеист показывает свой сильный характер и хочет как можно скорее вернуться на лед», — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Глеб Кузьмин. Кузьмин: «Всем большое спасибо за поддержку, я очень это ценю!»

17 сентября в матче против «Авангарда» 27-летний Кузьмин врезался головой в борт. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть игровую площадку.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев

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