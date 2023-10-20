В «Салавате» рассказали о травме Ливо

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о травме форварда Джоша Ливо.

«У него действительно травма верхней части тела. Джош мог бы поехать с командой на выездную серию. Но доктора посчитали, что существует риск осложнения травмы, при котором сроки восстановления были бы значительные. Поэтому Джош остался в Уфе. Он тренируется и проходит необходимый курс лечения. По прогнозу врачей, ближайшее Зеленое дерби он не пропустит», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

Ливо перешел в «Салават» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне 30-летний канадец провел 2 матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.