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Сегодня, 19:46

В «Салавате Юлаеве» хотят восстановить уровень финансирования до 2020 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что уфимский клуб планирует восстановить тот уровень финансирования, который был в хоккейном клубе до 2020 года.

«У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года. Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если все сложится хорошо, то у нас не будет неопределенности с источником финансирования на будущий сезон. Ситуация в стране, экономике непростая, республика вкладывала очень много в ситуацию с пандемией и сейчас решает много первоочередных задач, направленных на улучшение жизни в регионе. Мы понимаем, что у руководства республики свои задачи, и стараемся максимально возможно и эффективно использовать те средства, которые нам выделяются», — приводит слова Баширова ТАСС.

В июне этого года уфимскому клубу удалось расплатиться с долгами по зарплате.

После 42 игр «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 55 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19631617
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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