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Сегодня, 16:15

В «Салавате Юлаеве» назвали минимальный результат сезона-2024/25

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» назвал минимальный результат команды в сезоне-2024/25.

— Беспокоит оборона «Салавата Юлаева». Как идет работа по поиску защитников?

— Я не понимаю, почему сегодня возникло беспокойство за оборону. Молодые ребята, которые полностью готовы к КХЛ, заходят в основу: Варлов, Газимов, Комаров. У них и у нас есть право на ошибку. Оно появилось.

— Как право на ошибку появилось после двух вылетов в первом раунде плей-офф?

— Есть возможности, которые я не могу назвать. У тех, кто ставит нам задачу, есть определенные условия, которые говорят о том, что нам дадут продолжить строительство команды независимо от того, какой результат мы покажем. Конечно, я не говорю о невыходе в плей-офф.

— А какой минимальный результат на ближайший сезон?

— Пройти первый круг плей-офф, — сказал Баширов «СЭ».

Ринат Баширов&nbsp;&mdash; о&nbsp;будущем &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «У нас появилось право на ошибку». Гендир «Салавата» — о жизни клуба после вылета в первом раунде плей-офф

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

В первом раунде плей-офф уфимская команда проиграла «Трактору» в серии со счетом 2-4.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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