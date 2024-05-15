В «Салавате Юлаеве» назвали минимальный результат сезона-2024/25

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» назвал минимальный результат команды в сезоне-2024/25.

— Беспокоит оборона «Салавата Юлаева». Как идет работа по поиску защитников?

— Я не понимаю, почему сегодня возникло беспокойство за оборону. Молодые ребята, которые полностью готовы к КХЛ, заходят в основу: Варлов, Газимов, Комаров. У них и у нас есть право на ошибку. Оно появилось.

— Как право на ошибку появилось после двух вылетов в первом раунде плей-офф?

— Есть возможности, которые я не могу назвать. У тех, кто ставит нам задачу, есть определенные условия, которые говорят о том, что нам дадут продолжить строительство команды независимо от того, какой результат мы покажем. Конечно, я не говорю о невыходе в плей-офф.

— А какой минимальный результат на ближайший сезон?

— Пройти первый круг плей-офф, — сказал Баширов «СЭ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 матчах.

В первом раунде плей-офф уфимская команда проиграла «Трактору» в серии со счетом 2-4.