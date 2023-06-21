В «Салавате Юлаеве» объяснили причины долгов перед игроками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о причинах долгов перед игроками.

«Финансовое планирование бюджета клуба само по себе непростой процесс. Ещё сложнее получается, когда финансовый год наших спонсоров не совпадает с календарными сроками сезона КХЛ. Нам не удалось правильно спрогнозировать период, когда может возникнуть кассовый разрыв. Сейчас мы с правительством республики работаем над выработкой механизма, который сможем задействовать при наступлении аналогичных ситуаций. На сегодняшний день у нас нет задолженности по заработной плате и бонусам», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

Ранее Баширов рассказал, что никто из игроков не хотел покидать клуб на фоне задолженностей.