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Сегодня, 13:22

В «Салавате Юлаеве» рассказали о будущем главного тренера Козлова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Виктор Козлов.
Фото ХК &quot;Салават Юлаев&quot;
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Виктора Козлова в команде.

— Контракт у главного тренера заканчивается в конце сезона. Мы будем вести переговоры только после окончания чемпионата, но скажу, что команду на следующий сезон мы формируем с учетом его пожеланий, — сказал Баширов.

47-летний специалист возглавил клуб из Уфы в мае 2022 года.

22 января «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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