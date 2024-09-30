В «Салавате Юлаеве» рассказали о восстановлении Кузьмина после травмы головы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что нападаюющий команды Глеб Кузьмин будет проходить послеоперационную реабилитацию в московской клинике в течение трех недель.

Уфимцы 17 сентября выиграли дома у «Авангарда» в матче FONBET КХЛ со счетом 4:2. Во втором периоде 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках.

«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трехнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление. Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, пока говорить сложно», — цитирует Баширова ТАСС.