В «Салавате Юлаеве» рассказали об адаптации канадцев Ливо и Мелоша к жизни в Уфе

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что канадские хоккеисты Джошуа Ливо и Николас Мелош во время адаптации к жизни в Уфе испытывают немало положительных эмоций.

«К быту Мелош и Ливо привыкают, насколько я знаю, у них много положительных эмоций, — приводит ТАСС слова Баширова. — У нас все спокойно, хорошо и прогнозируемо, это новый мир для них. Понятно, что были опасения по приезду, но по обоим легионерам у нас были мостики в лице Райана Мерфи (выступал за «Салават Юлаев» в сезоне-2022/23) в ситуации с Ливо и Александра Хмелевского (американский нападающий команды) — с Мелошем. Они убеждаются в том, что им говорили друзья-партнеры, что у нас все нормально и далеко не провинциальный хоккей, в чем они убедились».

Гендиректор «Салавата» отметил, что представили канадцев сами предложили их услуги клубу.

«Я думаю, что у них весь сезон пройдет на то, чтобы адаптироваться. В плей-офф другая игра, с приходом этих ребят команда, конечно, значительно усилилась ментально. Сам коллектив стал более уверенным. Мы довольны их приходом, предложение было от них. Без таких мостиков могло ничего не состояться. Летом у нас было столько вариантов, мы уже и не надеялись. Ожидали, что рынок будет более широк, но лето было непростым. Я уже перестал вести переговоры», — добавил Баширов.

26-летний защитник Мелош перешел в «Салават Юлаев» в начале октября, 30-летний форвард Ливо — в середине сентября.