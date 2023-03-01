В Санкт-Петербурге заявили, что в городе может появиться вторая команда КХЛ

Член Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин после церемонии открытия крытого тренировочного катка в Василеостровском районе заявил, что в городе должна появиться вторая команда КХЛ.

«После того, как в строй вводятся такие объекты, ледовые арены, вторая петербургская команда в КХЛ не то что должна, а обязана появиться. Я надеюсь, что в скором будущем это свершится, потому что у нас есть такие коробки, где дети, взрослые и профессиональные спортсмены могут заниматься», — приводит слова чиновника «Спорт день за днем».

На данный момент в КХЛ от Санкт-Петербурга выступает СКА. Во Всероссийской хоккейной лиге играет петербургское «Динамо», руководство которого ранее неоднократно заявляло об амбициях перехода в высший дивизион.

В сезоне 2022/2023 года СКА занял первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Континента имени В.В. Тихонова. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина армейский клуб сыграет с минским «Динамо».

Петербургское «Динамо» в регулярном чемпионате ВХЛ заняло 17 место и не попало в плей-офф.