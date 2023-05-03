В «Северстали» назвали срок контракта главного тренера команды Козырева

Директор клуба КХЛ «Северсталь» Николай Канаков заявил, что Контракт главного тренера клуба Андрея Козырева рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«Контракт с Козыревым заключен по системе «1+1», — приводит слова Канакова ТАСС.

В среду «Северсталь» объявила о назначении Козырева на пост главного тренера команды. В этой должности 49-летний специалист сменил Андрея Разина.

В прошлом сезоне Козырев работал в тренерском штабе «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.