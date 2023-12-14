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Сегодня, 17:30

В «Северстали» назвали задачу команды на сезон

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» назвал задачу на сезон и прокомментировал игру вратарей.

— Довольны, как «Северсталь» прошла первую половину чемпионата?

— Довольны. Задача в любом случае — попадание в плей-офф. Это не обсуждается, но аппетит приходит во время еды. Команда показывает зрелищный, атакующий хоккей.

— Самая слабая позиция «Северстали» — вратарская. Есть мысли, как ее усилить?

— Хорошего качественного вратаря не так легко найти на рынке. Плюс ко всему, мы верим в наших голкиперов. Они показывали свой уровень и в прошлом сезоне, и в этом году. Игры бывают разные — хорошие или менее удачные. Мы им доверяем.

— Дмитрия Шугаева даже вызывали в сборную России. Что с ним случилось? Возможно, повлияла смена системы игры в обороне?

— В том числе поменялась система игры. Команда больше играет в атакующий хоккей. Нынешняя система предполагает чуть большее количество ошибок в обороне. С другой стороны, иногда до вратаря доходит по одному броску за период. Им нужно перестроиться, когда вратарь не в тонусе.

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