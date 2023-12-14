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Сегодня, 17:45

В «Северстали» объяснили уход лучшего бомбардира в истории клуба Вовченко

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» объяснил уход из клуба нападающего Даниила Вовченко, который подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

— Редкая ситуация, когда команда по ходу чемпионата расстается с лучшим бомбардиром в истории клуба. Речь о Данииле Вовченко. Почему ваши пути разошлись?

— Это обоюдное согласие — и клуба, и желание игрока что-то поменять. Даниил весной становился НСА. Рассматривали на данный момент какой-то обмен.

— Выгоднее сейчас обменять Вовченко, чем летом отпустить просто так?

— Да.

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