В «Северстали» рассказали о поиске нового главного тренера команды

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о поиске нового главного тренера.

«Это первоочередная задача. На сегодняшний день мы рассматриваем несколько кандидатов. Ведется активная работа! Следите за новостями на наших официальных информационных ресурсах», — приводит слова Канакова пресс-служба клуба.

16 марта Андрей Разин объявил об уходе с поста главного тренера «Северстали». 49-летний специалист возглавлял клуб с 2018 года.

Под его руководством команда из Череповца два сезона подряд выходила в плей-офф КХЛ, но вылетала в первом раунде.