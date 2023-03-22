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КХЛ

Сегодня, 10:12

В «Северстали» рассказали о поиске нового главного тренера команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о поиске нового главного тренера.

«Это первоочередная задача. На сегодняшний день мы рассматриваем несколько кандидатов. Ведется активная работа! Следите за новостями на наших официальных информационных ресурсах», — приводит слова Канакова пресс-служба клуба.

16 марта Андрей Разин объявил об уходе с поста главного тренера «Северстали». 49-летний специалист возглавлял клуб с 2018 года.

Под его руководством команда из Череповца два сезона подряд выходила в плей-офф КХЛ, но вылетала в первом раунде.

Андрей Разин. Конец эпохи. Разин покинул «Северсталь»

КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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