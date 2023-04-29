В «Северстали» заявили, что готовы сохранить вратаря Самонова

Тренер-селекционер череповецкой «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» прокомментировал будущее вратаря Александра Самонова в команде.

— Как «Северсталь» справляется с формированием состава без Андрея Разина?

— Все в рабочем режиме. С первого мая мы все много что узнаем.

— Сильно изменится состав «Северстали»?

— До первого мая об этом говорить некорректно. Изменения будут.

— Эти изменения — кардинальные? Хочется понять, в каком направлении будет двигаться клуб.

— Философия клуба останется прежней. Особых изменений не будет.

— Часто ли клубы обращаются к вам по выкупу вратаря Александра Самонова?

— Да, скрывать нечего. Есть интерес от разных клубов — и с «Востока», и с «Запада». У Александра год контракта. Поэтому он у нас.

— Вы готовы его сохранить?

— Конечно.

— Не пойдете на обмен даже в случае грандиозной компенсации?

— Об этом будем говорить тогда, когда она будет. Сейчас смысла не вижу.