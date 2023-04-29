КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:04

В «Северстали» заявили, что готовы сохранить вратаря Самонова

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер-селекционер череповецкой «Северстали» Александр Крюков в интервью «СЭ» прокомментировал будущее вратаря Александра Самонова в команде.

— Как «Северсталь» справляется с формированием состава без Андрея Разина?

— Все в рабочем режиме. С первого мая мы все много что узнаем.

— Сильно изменится состав «Северстали»?

— До первого мая об этом говорить некорректно. Изменения будут.

— Эти изменения — кардинальные? Хочется понять, в каком направлении будет двигаться клуб.

— Философия клуба останется прежней. Особых изменений не будет.

—  Часто ли клубы обращаются к вам по выкупу вратаря Александра Самонова?

— Да, скрывать нечего. Есть интерес от разных клубов — и с «Востока», и с «Запада». У Александра год контракта. Поэтому он у нас.

— Вы готовы его сохранить?

— Конечно.

— Не пойдете на обмен даже в случае грандиозной компенсации?

— Об этом будем говорить тогда, когда она будет. Сейчас смысла не вижу.

ХК Северсталь
0
Читайте также
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — ЦСКА: армейцы ведут после второго периода

«Ак Барс» — ЦСКА: все голы матча