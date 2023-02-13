В «Сибири» сообщили, что домашние матчи плей-офф КХЛ могут пройти на новой арене

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что команда может сыграть в плей-офф КХЛ на новой арене, если к тому времени будут решены все вопросы соответствия регламенту соревнований.

«Эта арена строилась для хоккейного клуба, который находится у истоков всей этой темы. И мы, конечно, мечтаем о том, чтобы туда переехать. Просто важно, чтобы все правильно подготовить, и эта работа со стороны не видна. Хочется переехать, когда базовые вещи внутри будут абсолютно пригодны именно для игр КХЛ. Это соблюдение всех пунктов регламента, которых очень много. Фактически это целый регламент проведения матчей КХЛ. На сегодняшний день технический регламент КХЛ невероятно сложный, и его выполнить — это как раз главная задача по новой арене», — приводит ТАСС слова Фастовского.

Первый матч на «Новосибирск-Арене» пройдет 21 февраля. В нем примут участие сотрудники силовых структур. В конце апреля там должны состояться финальные матчи чемпионата Юношеской хоккейной лиги.

На данный момент «Сибирь» проводит свои игры в ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 6055 зрителей.