В «Сибири» сообщили об отказе Гатиятулина возглавить команду

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Тренер Анвар Гатиятулин отказался подписать контракт с «Сибирью», сообщает пресс-служба команды.
29 марта клуб объявил, что 48-летний специалист дал согласие занять должность главного тренера.
«Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь», и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь», — говорится в сообщении клуба.
2 апреля «СЭ» сообщил, что Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири».
28 марта клуб объявил об уходе Сергея Кривокрасова и его тренерского штаба.
В этом сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции.