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Сегодня, 12:21

В «Сибири» сообщили об отказе Гатиятулина возглавить команду

Виктория Кравченко
Анвар Гатиятулин.
Фото photo.khl.ru
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Тренер Анвар Гатиятулин отказался подписать контракт с «Сибирью», сообщает пресс-служба команды.

29 марта клуб объявил, что 48-летний специалист дал согласие занять должность главного тренера.

«Специалист дал свое согласие в переговорах с хоккейным клубом «Сибирь», и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь», — говорится в сообщении клуба.

2 апреля «СЭ» сообщил, что Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири».

28 марта клуб объявил об уходе Сергея Кривокрасова и его тренерского штаба.

В этом сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции.

КХЛ
ХК Сибирь
Анвар Гатиятулин
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