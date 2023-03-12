В СК РФ сообщили, что Иванюженков не причастен к убийству в Подольске

Форвард «Сочи» Артем Иванюженков не причастен к убийству, произошедшему в ресторане Подольска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственный комитет РФ.

«СЭ» сообщал, что хоккеист вчера, 12 марта, находился на тренировке команды в Сочи. Куда он отправился вечером — не сообщалось.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Иванюженков задержан по подозрению в убийстве, которое произошло во время празднования дня рождения в кафе, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение от чего он скончался на месте.