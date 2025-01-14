В СКА назвали фейком информацию об отставке Ротенберга

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможной отставке главного тренера петербуржцев Романа Ротенберга.

«Фейк», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее появилась информация о возможной отставке Ротенберга с поста главного тренера СКА.

13 января СКА проиграл «Локомотиву» (3:4 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Поражение стало для команды Ротенберга третьим подряд. После 44 матчей СКА с 55 очками занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ.

Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года. Под его руководством армейцы дважды выходили в финал конференции Кубка Гагарина. В прошлом году команда дошла до четвертьфинала плей-офф, где уступила «Автомобилисту» (1-4 в серии).