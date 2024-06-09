В СКА отреагировали на информацию о пожаре на «СКА Арене»

В СКА прокомментировали информацию о том, что в ночь на 9 июня на стадионе «СКА Арена» произошел пожар. Отмечается, что хоккеисты тренируется в Новогорске и Сочи, поэтому на подготовку команды инцидент не повлияет.

«После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал.

В плане предсезонной подготовки СКА Арена никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание. Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены, но, конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщалось, что площадь возгорания составила около 225 кв.м. Предварительная причина — неисправность проводки.

«СКА-Арена» была открыта в декабре 2023 года. Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 21 542 зрителя, что является рекордом среди всех хоккейных арен мира