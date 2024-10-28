В СКА после матча со «Спартаком» заявили, что клуб всегда действует в рамках регламента и кодекса этики КХЛ

СКА опубликовал заявление по поводу повышенного интереса СМИ к клубу после скандального матча FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:2).

Во время игры в Москве фанаты красно-белых скандировали: «СКА — позор российского хоккея», что разозлило главного тренера армейцев Романа Ротенберга. После матча 43-летний специалист высказывал недовольство болельщиками «Спартака».

«Уважаемые представители СМИ! Мы благодарим вас за высокий интерес к нашему клубу и за многочисленные запросы относительно яркого победного матча против «Спартака». Мы всегда действуем в интересах клуба в рамках законодательства РФ, регламента и кодекса этики КХЛ», — говорится в заявлении питерцев.

В СКА отметили, что клуб всегда работает на развитие российского хоккея на всех уровнях. В частности, недавно игроки и тренеры «СКА-1946» провели мастер-класс в Стамбуле, а также приняли участие в турнире Кубок дружбы «3х3», расширив международное сотрудничество.

«Команда СКА в штатном режиме готовится к важному матчу против ХК «Сибирь», ждем всех болельщиков и журналистов в Ледовом!» — добавила пресс-служба армейцев.

27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком». Красно-белые получили штраф за поведение болельщиков команды. В заявлении лиги отмечалось, что организованных нецензурных кричалок фанатов московского клуба выявлено не было, но они носили оскорбительный характер.