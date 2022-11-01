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Сегодня, 10:13

В СКА рассказали, на какой срок рассчитан контракт с Гусевым

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, на какой срок рассчитан контракт с нападающим Никитой Гусевым.

«Контракт с Гусевым подписан на два года. Конечно, с нашей стороны мы хотели долгосрочное сотрудничество. Хотим развить его лучшие качества. Будем идти шаг за шагом. У нас одна философия — следующая игра. Лед покажет», — сказал Ротенберг.

В межсезонье Гусев ждал предложений от клубов НХЛ, однако так и не нашел вариантов в Северной Америке и вернулся в СКА. В прошлом сезоне он также выступал за команду из Санкт-Петербурга после того, как не смог устроиться в НХЛ.

В сезоне-2021/22 Гусев набрал 35 (10+25) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков в 16 играх плей-офф.

Никита Гусев
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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