В СКА сообщили, что Мичков имеет право вернуться в клуб, если «Филадельфия» решит отправить его в АХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о деталях сделки по переходу нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию».

«Некоторые СМИ пишут, что Мичков разорвал контракт. Это не соответствует действительности. Подписано соглашение о расторжении контракта. Надо подбирать формулировки, которые соответствуют происходящему. На протяжении более чем месяца было найдено гуманитарное человеческое решение, чтобы Матвей поехал попробовать себя в НХЛ.

Основное здесь — не спортивный фактор: готов ли он играть в СКА в ведущих звеньях или нет. Потеря отца — страшная трагедия для любого человека. Хочется пожелать здоровья всем родителям. В этой ситуации с тренерским штабом СКА, с Романом Ротенбергом и с самим Матвеем, с которым мы вместе играли в медийной хоккейной лиге, где и начали обсуждать эти вопросы, было принято такое решение.

При этом важно было договориться с «Филадельфией» не о финансовой компенсации, так как никаких финансовых факторов в этом переходе нет. А о том, чтобы Матвей в случае, если «Филадельфия» решит его отправить в АХЛ, что бывает с нашими хоккеистами по разным причинам, имел право вернуться в СКА. Оформление этой договоренности заняло определение время. Трейдов между КХЛ и НХЛ сейчас нет и быть не может. Была возможность, чтобы он начал сезон в аренде в одном из клубов КХЛ, но совместно решили этого не делать. Поэтому не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», — сказал Медведев «СЭ».

Форвард перешел в СКА в 2020 году. Вместе с командой Мичков стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Прошедший сезон 19-летний Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий сыграл 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.