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Сегодня, 21:12

В СКА сообщили, что ждут переходов экс-игроков ЦСКА Плотникова и Григоренко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев подтвердил, что экс-игроки ЦСКА Сергей Плотников и Михаил Григоренко близки к переходу в клуб из Санкт-Петербурга.

«Ждем их в СКА», — цитирует Медведева ТАСС.

ЦСКА объявил об уходе Григоренко 29 апреля. 30 апреля клуб покинул Плотников.

29-летний Григоренко в минувшем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф форвард набрал 7 (3+4) очков.

В активе 33-летнего Плотникова 26 (13+13) очков в 66 матчах регулярки. Он не набрал результативных баллов в Кубке Гагарина.

Источник: ТАСС
Михаил Григоренко
Хоккей
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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