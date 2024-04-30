В СКА сообщили, что ждут переходов экс-игроков ЦСКА Плотникова и Григоренко

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев подтвердил, что экс-игроки ЦСКА Сергей Плотников и Михаил Григоренко близки к переходу в клуб из Санкт-Петербурга.

«Ждем их в СКА», — цитирует Медведева ТАСС.

ЦСКА объявил об уходе Григоренко 29 апреля. 30 апреля клуб покинул Плотников.

29-летний Григоренко в минувшем сезоне провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 (18+27) очков. В 5 играх плей-офф форвард набрал 7 (3+4) очков.

В активе 33-летнего Плотникова 26 (13+13) очков в 66 матчах регулярки. Он не набрал результативных баллов в Кубке Гагарина.