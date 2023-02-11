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КХЛ

Сегодня, 15:45

В следующем сезоне КХЛ команды могут провести по 66 матчей в регулярке

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне КХЛ команды могут провести по 66 матчей в регулярном чемпионате. В этом сезоне в регулярке играют по 68 матчей.

Это может произойти в том случае, если в состав участников войдет «Лада», а «Куньлунь» вернется в Китай.

В ноябре прошлого года стало известно, что «Лада» подала заявку на включение в КХЛ. Тольяттинский клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018-й. «Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги.

После начала пандемии коронавируса «Куньлунь» базируется и играет в Подмосковье.

Статистика игроков в сезоне-2022/23 в КХЛ можно посмотреть — на этой странице.

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