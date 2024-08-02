В Словакии разрешили игрокам из КХЛ выступать за сборную

Сегодня, 14:46
Федерация хоккея Словакии сообщила, что игроки, выступающие в КХЛ, вновь могут быть вызваны в национальную сборную.
52 процента представителей клубов словацкой лиги выступили за участие игроков КХЛ в сборной, 38% выразили свое несогласие и еще 10% воздержались от голосования.
«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — сказано в сообщении местной федерации.
В марте 2023 года Федерация хоккея Словакии отказалась приглашать в сборную игроков, имеющих контракты с клубами КХЛ. Позже такое же решение приняли власти Латвии, Чехии, Финляндии и Швеции.
Сборная России по хоккею не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года по решению ИИХФ.