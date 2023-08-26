В «Сочи» назвали «техническим моментом» расторжение контракта с Прохоркиным

В пресс-службе «Сочи» прокомментировали ситуацию с нападающим Николаем Прохоркиным, который расторг контракт с клубом спустя 27 минут после перехода из СКА.

«История с контрактом Николая Прохоркина сугубо техническая. Дело в том, что хоккейный клуб СКА не попадал под потолок зарплат и нужно было освободить платежную ведомость. Поэтому они обратились в ХК «Сочи» с просьбой принять игрока.

Совершенно точно наш клуб не рассматривал Прохоркина как усиление. У Николая достаточно большой контракт, и требования по нему высокие. Наш бюджет им попросту не соответствует. Проще говоря, он нам не по карману. Хотя тренер наверняка не отказался бы от такого игрока: он бы точно смог усилить команду", — сообщили RT в клубе.

В общей сложности Прохоркин играл за СКА четыре сезона — с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он провел за петербуржцев 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.