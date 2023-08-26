В «Сочи» назвали «техническим моментом» расторжение контракта с Прохоркиным

Сегодня, 06:22
В пресс-службе «Сочи» прокомментировали ситуацию с нападающим Николаем Прохоркиным, который расторг контракт с клубом спустя 27 минут после перехода из СКА.
«История с контрактом Николая Прохоркина сугубо техническая. Дело в том, что хоккейный клуб СКА не попадал под потолок зарплат и нужно было освободить платежную ведомость. Поэтому они обратились в ХК «Сочи» с просьбой принять игрока.
Совершенно точно наш клуб не рассматривал Прохоркина как усиление. У Николая достаточно большой контракт, и требования по нему высокие. Наш бюджет им попросту не соответствует. Проще говоря, он нам не по карману. Хотя тренер наверняка не отказался бы от такого игрока: он бы точно смог усилить команду", — сообщили RT в клубе.
В общей сложности Прохоркин играл за СКА четыре сезона — с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он провел за петербуржцев 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -