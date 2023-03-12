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Сегодня, 12:47

В «Сочи» не получали информацию о задержании подозреваемого в убийстве Иванюженкова

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Иванюженков.
Фото ХК «Сочи»
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Представитель пресс-службы хоккейного клуба «Сочи» Владимир Самохин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о задержании игрока клуба Артема Иванюженкова по подозрению в убийстве, которое произошло в Подмосковье.

«Поступала ли нам информация по поводу задержания игрока? Нет, первый раз слышу об этом. Почему игрок находился в Подмосковье? У команды выходные, мы же не попали в плей-офф. Последний раз игрока видел 26 февраля, когда у нас была игра», — сказал Самохин «СЭ».

По данным Telegram-канала «112», во время празднования дня рождения в кафе, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение от чего он скончался на месте.

Все участники, в том числе Иванюженков задержаны и доставлены в отделение полиции.

Хоккеист является сыном депутат Госдумы РФ Бориса Иванюженкова.

Артем Иванюженков
ХК Сочи
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Источник: хоккеист «Сочи» Иванюженков может быть причастен к убийству