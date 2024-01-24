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Сегодня, 15:45

В «Сочи» оценили прогресс Мичкова за последний сезон

Михаил Скрыль
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» объяснил, какие игровые компоненты стоит улучшить нападающему Матвею Мичкову.

— Второй сезон работаете с Матвеем Мичковым. В чем он стал сильнее за это время?

— Мы много разговариваем с Матвеем. Не раз ему говорил, что сейчас игра в обороне — основной момент для него. То, что он умеет забивать голы и отдавать передачи, — это здорово. В атакующих качествах Матвей только прибавляет. Но любой человек, который играет на команду, должен уметь обороняться. Тогда он станет в целом еще сильнее. В прошлом году уже начало получаться. Бывают игры, когда что-то не получается. И Матвей хочет забить, чтобы помочь команде, убегая со своей позиции. Надо совмещать игру в атаке и правильные действия в обороне. Если он добавит в обороне, то станет очень полезным нападающим для любой команды.

— Как научить Мичкова правильным действиям в обороне, чтобы, главное, Матвей не пренебрегал этим?

— Мы работаем над этим, чтобы Матвей понимал важность игры в обороне, чтобы помогал пятерке, а не убегал в среднюю зону и не ждал шайбу «на рыбачка». Он станет только сильнее, когда начнет все делать вовремя. Это часть хоккея и нашей тренерской работы. Мы рассказываем, показываем, объясняем, как надо играть в обороне, чтобы стать сильнее в атаке.

Дмитрий Кокорев. «Не жалею о фразе про Кубок Гагарина. Надо ломать стереотипы». Тренер «Сочи» — о сезоне и целях команды

В текущем сезоне на счету 19-летнего Мичкова 29 (13+16) очков в 34 матчах за «Сочи».

Матвей Мичков
КХЛ
ХК Сочи
Дмитрий Кокорев
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