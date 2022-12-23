В «Сочи» прокомментировали новость о ДТП с участием голкипера команды Бердина

Пресс-служба «Сочи» распространила заявление, которое комментирует новость о ДТП с участием голкипера команды Михаила Бердина.

«Для предотвращения появления недостоверной информации о ДТП с участием автомобиля вратаря Михаила Бердина ХК «Сочи» сообщает подробности.

Утром по дороге на тренировку при повороте ко дворцу спорта «Большой» автомобиль Михаила Бердина занесло на скользком покрытии (брусчатка), и по касательной машина зацепила отбойник, ограждающий трассу «Формула-1?. Никаких повреждений голкипер «Сочи» не получил, он участвовал в запланированной тренировке», — говорится в заявлении.

24-летний Бердин только недавно восстановился после травмы, из-за которой пропустил несколько матчей.