28 октября, 17:35

Заместитель гендиректора «Сочи» Покотило: «Надеемся, Эллис реализует свой потенциал»

Сергей Ярошенко

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило прокомментировал переход нападающего Макса Эллиса в команду.

«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Эллис — забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», — цитирует Покотило пресс-служба клуба.

«Сочи» выменял 25-летнего американца у «Шанхай Дрэгонс» за денежную компенсацию.

В этом сезоне, который является для форварда дебютным в КХЛ, на его счету 16 матчей и 4 гола. Ранее Эллис три года выступал за фарм-клуб «Торонто», а прошлый сезон провел в финском «Йукурите».

Источник: ХК «Сочи»
5

  • За спорт!

    эт уже про филиппа

    28.10.2025

  • За спорт!

    молодцы парни, просекли юмор, респект

    28.10.2025

  • mitchelll

    А что это за девочка ? И где она живёт ?))

    28.10.2025

  • shpasic

    его никто не звал, он как-то сам прилип

    28.10.2025

  • За спорт!

    А кто такой Эллис?

    28.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сочи
