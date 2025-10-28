Заместитель гендиректора «Сочи» Покотило: «Надеемся, Эллис реализует свой потенциал»

28 октября, 17:35
Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило прокомментировал переход нападающего Макса Эллиса в команду.
«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Эллис — забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», — цитирует Покотило пресс-служба клуба.
«Сочи» выменял 25-летнего американца у «Шанхай Дрэгонс» за денежную компенсацию.
В этом сезоне, который является для форварда дебютным в КХЛ, на его счету 16 матчей и 4 гола. Ранее Эллис три года выступал за фарм-клуб «Торонто», а прошлый сезон провел в финском «Йукурите».
За спорт!
эт уже про филиппа
28.10.2025
За спорт!
молодцы парни, просекли юмор, респект
28.10.2025
mitchelll
А что это за девочка ? И где она живёт ?))
28.10.2025
shpasic
его никто не звал, он как-то сам прилип
28.10.2025
За спорт!
А кто такой Эллис?
28.10.2025