Заместитель гендиректора «Сочи» Покотило: «Надеемся, Эллис реализует свой потенциал»

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило прокомментировал переход нападающего Макса Эллиса в команду.

«Мы продолжаем искать усиление атакующей линии. Эллис — забивной нападающий, который потенциально может усилить нашу игру в зоне атаки и большинстве. Праворукий форвард нам необходим. Надеемся, Эллис реализует свой потенциал», — цитирует Покотило пресс-служба клуба.

«Сочи» выменял 25-летнего американца у «Шанхай Дрэгонс» за денежную компенсацию.

В этом сезоне, который является для форварда дебютным в КХЛ, на его счету 16 матчей и 4 гола. Ранее Эллис три года выступал за фарм-клуб «Торонто», а прошлый сезон провел в финском «Йукурите».