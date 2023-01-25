В «Сочи» рассказали о планах на оставшуюся часть регулярного чемпионата КХЛ

Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона КХЛ.

«Будем открывать новые имена не только среди игроков, но и среди тренеров. У Дмитрия Кокорева есть возможность спокойно внедрить ту систему игры, которую мы все хотим видеть в дальнейшем. А после окончания чемпионата все тщательно проанализируем и поймем, кто поведет команду в новый сезон», — цитирует Бадюкова ТАСС.

«Сочи» потерял шансы на участие в Кубке Гагарина, проиграв «Спартаку» 22 января со счетом 0:2.

В турнирной таблице Западной конференции южане идут на последнем месте с 21 очком.