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КХЛ

Сегодня, 10:39

В «Сочи» рассказали о планах на оставшуюся часть регулярного чемпионата КХЛ

Руслан Минаев
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Заместитель генерального директора «Сочи» Алексей Бадюков рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона КХЛ.

«Будем открывать новые имена не только среди игроков, но и среди тренеров. У Дмитрия Кокорева есть возможность спокойно внедрить ту систему игры, которую мы все хотим видеть в дальнейшем. А после окончания чемпионата все тщательно проанализируем и поймем, кто поведет команду в новый сезон», — цитирует Бадюкова ТАСС.

«Сочи» потерял шансы на участие в Кубке Гагарина, проиграв «Спартаку» 22 января со счетом 0:2.

В турнирной таблице Западной конференции южане идут на последнем месте с 21 очком.

Источник: ТАСС
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