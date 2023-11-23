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Сегодня, 16:15

В «Спартаке» ответили на вопрос о проведении хоккейного матча на «Открытие Банк Арене»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном проведении хоккейного матча на «Открытие Банк Арене».

«К сожалению, в этом году это скорее всего невозможно. Здесь должны сойтись несколько факторов: нужно договориться с хоккейным «Спартаком», потому что другая команда на нашей арене не должна играть, со спонсором, потому что это достаточно дорогое мероприятие, важно успеть подготовить арену. В следующем году постараемся организовать», — сказал Малышев «СЭ» после выступления на конференции «Арена Форум 7.0».

Ранее сообщалось, что «Спартак» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ может зимой сыграть на «Открытие Банк Арене». В частности, в планах было проведение на футбольном стадионе матча 22 или 24 декабря, когда красно-белые примут минское «Динамо» и «Куньлунь» соответственно.

ФК Спартак (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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