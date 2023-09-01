Сегодня, 00:15
«Автомобилист» занимает первое место по числу игроков в списке 200 самых дорогих хоккеистов КХЛ. По информации «СЭ», 30 и более миллионов рублей за сезон получают 16 игроков уральцев. По 15 представителей в топ-200 у СКА и ЦСКА, по 14 — у московского «Динамо», «Локомотива» и «Металлурга». Меньше всего таких хоккеистов у «Торпедо» — 1.
А вот в топ-15 самых дорогих хоккеистов лидерство у «Ак Барса» — 4 человека (Радулов, Яшкин, Шипачев, Войнов). СКА, «Металлург» и «Авангард» представляют два игрока, еще у пяти команд — по одному.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -