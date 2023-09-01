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Сегодня, 00:15

В топ-200 самых дорогих хоккеистов КХЛ больше всего игроков «Автомобилиста» — 16. На последнем месте «Торпедо» — 1

Отдел хоккея «СЭ»
Фото ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» занимает первое место по числу игроков в списке 200 самых дорогих хоккеистов КХЛ. По информации «СЭ», 30 и более миллионов рублей за сезон получают 16 игроков уральцев. По 15 представителей в топ-200 у СКА и ЦСКА, по 14 — у московского «Динамо», «Локомотива» и «Металлурга». Меньше всего таких хоккеистов у «Торпедо» — 1.

А вот в топ-15 самых дорогих хоккеистов лидерство у «Ак Барса» — 4 человека (Радулов, Яшкин, Шипачев, Войнов). СКА, «Металлург» и «Авангард» представляют два игрока, еще у пяти команд — по одному.

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Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo; Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев, Александр Радулов. Лига на 14 миллиардов. Рейтинг самых больших зарплат КХЛ
КХЛ
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1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
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