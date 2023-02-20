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Сегодня, 09:40

В топ-240 самых дорогих игроков КХЛ 79 иностранцев

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Филипп Майе.
Фото КХЛ
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Сегодня в «СЭ» будет опубликован новый рейтинг топ-зарплат хоккеистов ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В топ-240 самых дорогих игроков КХЛ попали 79 иностранцев (по девять — из Белоруссии и Казахстана, они не считаются легионерами).

Среди них 32 представителя Канады, по 9 — Казахстана, США и Белоруссии, 6 — Словакии, 4 — Швеции и Китая, 3 — Чехии, по одному — Франции, Финляндии и Германии.

Таблица.

Ранее «СЭ» сообщал, что хоккеистами с самой высокой зарплатой являются Корбан Найт («Авангард») и Максим Шалунов («Локомотив»).

Полный рейтинг топ-зарплат ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — сегодня на сайте «СЭ»

Хоккей
КХЛ
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