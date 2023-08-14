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Сегодня, 21:57

В «Торонто» отреагировали на новость о смерти хоккеиста Амирова

Алина Савинова
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Президент «Торонто» Брендан Шэнахэн прокомментировал новость о смерти форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Всех вокруг вдохновлял позитив, который Родион сохранял на протяжении своей мужественной борьбы. Он произвел неизгладимое впечатление на нашу команду и болельщиков во время своих коротких визитов в «Торонто». Невероятно грустно видеть, как молодой человек, подаваший столько надежд, ушел из жизни так рано. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Родиона и вместе скорбим об этой утрате», — заявил Шэнахэн.

В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга. Амиров проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

На драфте НХЛ 2020 года российский форвард был выбран «Торонто» под общим 15-м номером.

Источник: https://toronto.citynews.ca/2023/08/14/toronto-maple-leafs-prospect-rodion-amirov-dies-after-battle-with-brain-tumour/
Хоккей
ХК Салават Юлаев
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Родион Амиров
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