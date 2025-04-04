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4 апреля, 20:19

В «Торпедо» рассказали о будущем Ларионова после вылета из Кубка Гагарина

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о будущем тренера нижегородцев Игоря Ларионова после вылета из Кубка Гагарина.

«Давайте я пока не буду это комментировать, потому что это немного не в моей компетенции находится. Это у нас глава региона решает. Когда падает результат, критика неизбежна. Это, по-моему, нормально», — цитирует Харламова Odds.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководством клуба рассматривается вариант досрочного расторжения контракта с 64-летним специалистом. Соглашение действует еще два года.

В среду, 2 апреля, «Торпедо» дома уступило «Локомотиву» (1:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 0-4.

Ларионов занимает пост главного тренера «Торпедо» с мая 2022 года.

Источник: Odds
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КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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