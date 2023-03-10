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КХЛ

10 марта, 23:47

В «Торпедо» рассказали о состоянии Уракова, получившего рассечение коньком по лицу в матче с «Динамо»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о травме форварда команды Кирилла Уракова.

«С Ураковым все хорошо. С ним сейчас работают медики, чуть позже будет ясно, насколько серьезная травма. Но думаю, что все в порядке, сейчас идет плей-офф, где такие травмы не редкость. Доверимся медикам», — приводит Sport24 слова Харламова.

Нападающий получил повреждение в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (4:3 ОТ). Форвард московского клуба Илья Каблуков случайно попал лезвием конька по лицу Уракова.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-10-generalnyy-direktor-traktora-rasskazal-o-sostoyanii-urakova
Кирилл Ураков
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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