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Сегодня, 14:56

В «Торпедо» сообщили, что Хабибулин может дебютировать в КХЛ ближе к концу регулярки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что вратарь Николай Хабибулин, заключивший с клубом контракт в качестве игрока до конца сезона, может сыграть за команду ближе к концу регулярного сезона КХЛ.

«Такую идею мы обсуждали с лета. Ну и просто так сложилось, что у нас был Алексей Мельничук, у которого появился шанс заиграть в Ярославле, он и перешел туда. Нам же на всякий случай нужен третий вратарь. Что касается того, сыграет ли Хабибулин, то не буду этого исключать. Думаю, что это вполне реально — наверное, ближе к концу регулярного чемпионата. Загадывать не будем, но все реалистично. Тут сложилось несколько факторов: спортивная составляющая, популяризация хоккея. Все-таки Николай — заслуженный человек, и я думаю, что болельщикам будет приятно лишний раз увидеть его на льду. Он плотно тренируется уже последние три месяца, процесс идет», — приводит слова Харламова ТАСС.

Хабибулин входил в тренерский штаб «Торпедо» с 2022 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2014 году. Последним клубом голкипера был «Чикаго».

Также хоккеист выступал за «Эдмонтон», «Ак Барс», «Тампу», «Финикс», «Виннипег», ЦСКА и «Автомобилист».

В 1992 году Хабибулин стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ. В 2004 году голкипер выиграл Кубок Стэнли с «Тампой-Бэй».

Источник: https://tass.ru/sport/19644715
Николай Хабибулин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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