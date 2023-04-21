Гафуров: «Мы не ищем игроков в первые звенья»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, что пока рано говорить о том, кто покинет команду.

«Пока рано говорить о том, кто покинет клуб. У Кенни Агостино не так давно произошла операция, которая скомкала ему весь сезон. Еще нужно понять, кто виноват в этом — американские или российские врачи. Мы не ищем игроков в первые звенья. Но мониторим рынок свободных агентов, который нельзя назвать рынком «Торпедо» из-за перегретых зарплат на нем», — сказал Гафуров на пресс-конференции.

«Торпедо» вышел в плей-офф КХЛ. Во втором раунде нижегородцы уступили в серии СКА, проиграв все четыре матча.