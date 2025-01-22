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Сегодня, 20:11

В «Торпедо» заявили, что Войнов вернется на лед в кратчайшие сроки

Сергей Ярошенко
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Генеральный директор «Топедо» Александр Харламов назвал сроки возвращения защитника Вячеслава Войнова на лед.

«Надеемся, что в кратчайшие сроки он вернется. Главное, что это не на месяц», — цитирует Харламова ТАСС.

Войнов получил травму 20 января в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 Б). 35-летний игрок был помещен клубом в список травмированных, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил после матча, что Войнов выбыл на две-три недели.

В этом сезоне на счету защитника 33 матча, в которых он набрал 15 (3+12) очков.

Источник: ТАСС
Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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