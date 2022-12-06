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Сегодня, 17:45

В «Тракторе» назвали оптимальный лимит на легионеров в КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

— Сейчас идет дискуссия о сокращении лимита на легионеров до трех игроков. Какова ваша позиция?

— Пять легионеров — оптимальный вариант и для нашей команды, и для лиги в целом.

— Связаны ли ужесточение лимита на иностранцев и увеличение игрового времени молодежи? Этим тезисом сторонники сокращения легионерской квоты объясняют выгоду для хоккея.

— У нас игровое время молодежи не связано с количеством легионеров. Мы и так должны больше доверять молодым. Но так как сейчас тренерам надо исправить ситуацию в таблице, пока молодым мы сильно не доверяем. Но эти два процесса, возвращаясь к лимиту, никак не связаны. Считаю, что пять легионеров оптимально для КХЛ. А молодые получат игровое время по спортивному принципу.

Во вторник, 6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Анвар Гатиятулин. «Замена главного тренера не рассматривается». Гендиректор «Трактора» — о проблемах клуба

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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