В «Тракторе» подтвердили назначение Бенуа Гру главным тренером

Сегодня, 12:20
Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером челябинского «Трактора» стал 56-летний канадец Бенуа Гру. Контракт рассчитан на два года.
До этого тренер работал в канадских юниорских лигах, с молодежной сборной Канады (с 2007 по 2013 год и был главным тренером в 2015-м). В прошлом сезоне возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».
В прошлом сезоне команду возглавлял Алексей Заварухин. Контракт «Трактора» с 43-летним тренером закончился по итогам сезона. Заварухин возглавил челябинцев в октябре 2023 года, под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина-2024.