В «Тракторе» подтвердили назначение Бенуа Гру главным тренером

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером челябинского «Трактора» стал 56-летний канадец Бенуа Гру. Контракт рассчитан на два года.

До этого тренер работал в канадских юниорских лигах, с молодежной сборной Канады (с 2007 по 2013 год и был главным тренером в 2015-м). В прошлом сезоне возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».