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Сегодня, 12:02

В «Тракторе» прокомментировали заключение контракта с нападающим Сергеем Шумаковым

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение контракта с нападающим Сергеем Шумаковым.

«Подписание Сергея Шумакова усилит атакующую линию «Трактора». Сергей очень сильно мотивирован и это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу. Приветствуем Сергея в нашем клубе!» — приводит слова Савина сайт клуба.

Соглашение с воспитанником черно-белых рассчитано до конца сезона 2022/23.

Напомним, минувший сезон 30-летний нападающий провел в «Автомобилисте».

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44901-sergey-shumakov-v-traktore/
Сергей Шумаков
ХК Трактор
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Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором»