В «Тракторе» прокомментировали заключение контракта с нападающим Сергеем Шумаковым

Сегодня, 12:02
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение контракта с нападающим Сергеем Шумаковым.
«Подписание Сергея Шумакова усилит атакующую линию «Трактора». Сергей очень сильно мотивирован и это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу. Приветствуем Сергея в нашем клубе!» — приводит слова Савина сайт клуба.
Соглашение с воспитанником черно-белых рассчитано до конца сезона 2022/23.
Напомним, минувший сезон 30-летний нападающий провел в «Автомобилисте».