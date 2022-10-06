В «Тракторе» прокомментировали заключение контракта с нападающим Сергеем Шумаковым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение контракта с нападающим Сергеем Шумаковым.

«Подписание Сергея Шумакова усилит атакующую линию «Трактора». Сергей очень сильно мотивирован и это должно помочь ему реализовать свой большой потенциал. Он также добавит положительных эмоций коллективу. Приветствуем Сергея в нашем клубе!» — приводит слова Савина сайт клуба.

Соглашение с воспитанником черно-белых рассчитано до конца сезона 2022/23.

Напомним, минувший сезон 30-летний нападающий провел в «Автомобилисте».