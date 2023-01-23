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КХЛ

Сегодня, 14:29

В «Тракторе» рассказали, будет ли Гончар консультантом клуба после назначения в «Ванкувер»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, продолжит ли Сергей Гончар быть консультантом челябинского клуба.

Ранее он вошел в тренерский штаб «Ванкувера». Также Гончар помогал Алексею Жамнову в штабе сборной России на Олимпиаде-2022 и на Кубке Первого канала, а также был консультантом «Трактора» в КХЛ.

— Продолжит ли Гончар консультировать «Трактор»?

— Уверен, что Сергей сейчас полностью сконцентрируется на своих основных обязанностях в новом клубе, — заявил Савин «РБ Спорт».

— Действительно ли Гончару предлагали работу в тренерском штабе «Трактора»?

— Конечно, было бы здорово видеть Сергея в «Тракторе». До контрактного предложения не дошло, он сразу сказал, что у него нет возможности. Думаю, Гончар хотел продолжить работу в НХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-traktore-rasskazali-budet-li-gonchar-konsul-tantom-kluba-posle-naznacheniya-v-vankuver/
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