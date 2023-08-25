Генеральный менеджер «Трактора»: «Тертышный не фигурировал ни в одном нашем обмене»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков поделился информация о будущем форварда Никиты Тертышного.

«Никита Тертышный не фигурировал ни в одном нашем обмене. Видел информацию, что якобы мы предлагали обменять его в «Торпедо». Но эта информация не имеет под собой никакой почвы», — сказал Волков «СЭ».

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 24-летний форвард провел 64 матча за «Трактор» и набрал 30 (8+22) очков.